Duikleraar maakte fout bij fataal ongeluk, maar krijgt geen straf

Tijdens een duikles in de zomer van 2020 komt een 50-jarige cursiste in problemen na een ‘gecontroleerde noodopstijging’. De vrouw zwemt als eerste van haar duikgroepje omhoog vanaf een diepte van bijna zeven meter. Dat doet ze samen met de instructeur, die daarna terugkeert naar de rest van de groep die nog onder water is.

Hoewel de vrouw aan de duikleraar zou hebben aangegeven dat ze in orde is, komt ze kort daarna toch in de problemen. Wandelaars aan de Zevenhuizense kant van de recreatieplas horen haar hulpgeroep en halen haar uit het water. Professionele hulp is snel ter plaatse, maar de vrouw overlijdt later in het ziekenhuis.