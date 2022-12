Drukte in Antwerpen door veel winkelende Rotterdammers

UPDATE Fietser belandt in sloot en bevriest: ‘Vermoede­lijk noodlottig ongeval’

Een man is zaterdagochtend overleden nadat hij met zijn fiets te water is geraakt in een sloot langs de Hossenbosdijk in Brielle. ,,Vermoedelijk is de man door de gladheid in het water gevallen met zijn fiets en bevroren”, aldus een woordvoerder van de politie.

12:49