Drugscriminelen halen krankzinnige capriolen uit in de haven: ‘Ze sluiten zich op en poepen in een emmer’

Dronken advocaat in opspraak na verstoren van feest voor jonge collega's

12 september Bestuurslid Paul van Lange van de Orde van Advocaten Rotterdam is in opspraak geraakt. Tijdens een feest voor jonge advocaten in The Boathouse in Rotterdam-Kralingen zorgde hij tijdens een dronken bui voor veel ophef. Van Lange, werkzaam bij Voogt Advocaten, schold stagiairs uit en verstoorde een cabaretvoorstelling.