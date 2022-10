Drietal opgepakt voor oplichting: mannen probeerden miljoenen euro’s te verdienen met olieverkoop

ik zeg je Shreya (17) wil later graag in een vrijstaand huis wonen: ‘Dan kan ik lekker mijn muziek draaien’

Waar hun opa en oma spreken over Rotjeknor, hebben zij het over Roffa. Zijn volwassenen druk met huisje-boompje-beestje, zij hebben andere dingen aan hun hoofd. Ze zijn 17, bijna volwassen, wonen in of rond Rotterdam en doen hun verhaal. Collegegirl Shreya Rambaran begrijpt niets van dieven en zakkenrollers. Stelen is respectloos, vindt ze. „Ga gewoon werken als je zo graag een iPhone wilt.”

19 oktober