Drie wethouders voor Leefbaar Rotterdam, partij kiest voor ervaring

Leefbaar kiest met deze drie voor ervaring. Simons zit in totaal al twaalf jaar namens Leefbaar Rotterdam in de gemeenteraad, was al eens een jaar wethouder en is nu fractievoorzitter. Bij de laatste verkiezingen was hij lijsttrekker van de partij, die onder zijn leiding tien zetels haalde. Daarmee haalde de partij minder zetels dan voorheen, maar bleef ze ruim de grootste partij in de raad.

Vreugdenhil was jaren raadslid namens Leefbaar tot hij in 2020 de overstap maakte naar het Warmtebedrijf, waar hij financieel directeur werd. Onlangs keerde hij terug als raadslid. Vreugdenhil werd in 2019 gekozen tot politicus van het jaar. En ook Struijvenberg heeft veel ervaring: hij was van 2014 tot 2018 al wethouder in Rotterdam, en sinds 2019 is hij dat in Capelle aan den IJssel.

Andere wethouders

Met de namen van de Leefbaar-wethouders is de samenstelling van het college bijna volledig bekend. Eerder lekte al uit dat D66 kiest voor Said Kasmi (nu wethouder onderwijs, cultuur en toerisme) en Chantal Zeegers, nu fractievoorzitter van de partij. Denk, dat voor het eerst deel gaat uitmaken van een college, kiest voor huidige raadsleden Faouzi Achbar en Enes Yigit. Alleen de namen van de twee VVD-wethouders zijn nog niet bekend, al is vrijwel zeker dat Vincent Karremans één van hen is.

De nieuwe coalitie van Leefbaar Rotterdam, VVD, D66 en Denk presenteert eind deze week het coalitieakkoord, na ruim twee maanden onderhandelen. Dat was nodig omdat er inhoudelijk behoorlijke verschillen zijn tussen de partijen, maar ook omdat de financiële mogelijkheden een stuk beperkter zijn dan tot voor kort duidelijk was.

Volledig scherm Maarten Struijvenberg, nu nog wethouder in Capelle aan den IJssel. © Gemeente Capelle aan den IJssel

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.