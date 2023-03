Drie tieners uit Rotterdam aangehouden voor gewapende overval in België

Na de overval ontstond een achtervolging die eindigde op de Antwerpseweg in Rijsbergen. De politie kon toen een 19-jarige verdachte aanhouden, de andere twee zetten het op een lopen. Het dorpje Rijsbergen werd vervolgens afgesloten door zo'n zeventig agenten. Bewoners mochten niet naar buiten en agenten controleerden in- en uitgaand verkeer.

Derde overvaller op wapenhandelaar aangehouden in Rijsbergen

De andere 19-jarige Rotterdammer is rond 18.30 uur aangehouden. Daarbij is hij gebeten door een politiehond. De laatste verdachte vluchtte door een tuin aan de Kerkakkerstraat. De 15-jarige bewoonster van het huis maakte foto's van hem. Onopvallende agenten konden hem rond 21.00 uur, toen het dorp al was vrijgegeven, aanhouden.