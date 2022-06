Drie nieuwe verdachten aangehouden voor schietpartij na bezoek aan restaurant

Het slachtoffer had zondag 8 mei met een kennis gegeten in het restaurant Masha in Capelle aan den IJssel. Hij bracht deze kennis rond 23.45 uur naar haar woning aan de Geuzenlaan. De vrouw was nog maar net uitgestapt toen de Delftenaar in zijn auto werd aangevallen en beschoten door een aantal mannen. Het slachtoffer raakte gewond, maar was nog wel aanspreekbaar na het incident. Een omstander heeft hem in zijn eigen auto naar het ziekenhuis gebracht.