Drie maanden cel voor Capellenaar (23) na gooien steen richting politiebusje voorafgaand Klassieker

Voor het eerst Denk-wethouders in actie: ‘Dit is geschiede­nis’

Voor het eerst in de geschiedenis kwamen dinsdagavond in het Rotterdamse stadhuis twee Denk-wethouders in actie. Er was lof, maar er waren ook meteen kritische vragen. ‘Ik heb u de afgelopen jaren heel weinig gezien.’

14 juni