Drie gewonden bij botsing taxi op tram in Rotterdam-Zuid

Rigoureus besluit brasserij De Berg in Nieuwer­kerk: wie geen 21 jaar oud is, komt er niet meer in

De populaire brasserij De Berg in Nieuwerkerk aan den IJssel laat vanaf vanavond geen jongeren onder de 21 jaar meer toe. Volgens eigenaar Erik van den Berg komen er tegenwoordig te veel jongelui binnen ‘die allemaal niet even netjes zijn’, dat hij problemen vóór wil zijn. ,,Want ik kan m’n ogen wel sluiten, maar de politie doet dat niet.’’

21 oktober