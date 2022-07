Drankje of even snacken? De Kuip neemt afscheid van betaalmunten

Wendy heeft 200 euro over voor ontmoeting met eendenaan­rij­der: ‘Ik wil weten wat hem bezielde’

Een ‘poging tot moord’ noemt ze het. Wendy Goodman is nog altijd verbijsterd over een man die bewust doorreed toen een familie eenden overstak in de buurt van het Van der Valk Hotel in Nieuwerkerk aan de IJssel. Nu hoopt zij in contact te komen met de bestuurder.

28 juni