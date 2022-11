Draaibruggen zijn er niet meer, maar de Boslandsebrug zit in het geheugen gegrift

ik zeg je Neriah moest halsover­kop naar Suriname voor oma’s begrafenis: ‘Heb geleerd trots te zijn op mijn afkomst’

Waar hun opa en oma spreken over Rotjeknor, hebben zij het over Roffa. Zijn volwassenen druk met huisje-boompje-beestje, zij hebben andere dingen aan hun hoofd. Ze zijn 17, bijna volwassen, wonen in of rond Rotterdam en doen hun verhaal. Neriah de Haas moest halsoverkop naar Suriname voor haar oma’s begrafenis. „Ik heb van haar geleerd om trots te zijn op mijn afkomst.”

9 november