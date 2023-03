Douanier staat samen met zus terecht voor lekken aan drugscriminelen: ‘Heb voorbeeldige staat van dienst’

Duizenden havenmede­wer­kers moeten bewijzen dat ze geen crimineel verleden hebben

Bedrijven in de Rotterdamse haven laten onderzoeken of medewerkers een criminele achtergrond hebben. Nog dit jaar worden voor duizenden havenwerkers Verklaringen Omtrent Gedrag aangevraagd. En daar blijft het niet bij: personeel op strategische functies in de haven wordt in de toekomst mogelijk zelfs gescreend door de AIVD.