Douanier met twaalf telefoons vangt bot bij de rechter: ‘Zeer ernstig plichtsverzuim’

Die Golf? Die had hij inderdaad contant afgerekend, maar gewoon met zijn spaargeld. Daar was heus niets raars aan. Dat zijn baas toch dacht dat hij corrupt was, daar kon hij ook niets aan doen. Dus stapte een Haagse douanier die in de Rotterdamse haven werkte naar de rechter om zijn ontslag aan te vechten. Maar of die hem wèl geloofde?