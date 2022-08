Douane vindt tientallen kilo’s coke met straatwaarde van 4,5 miljoen euro tussen lading appels

In het centrum van Rotterdam komt een nieuwe zaak (met een sterren­chef uit New York)

Het hoekpand is volledig omsingeld door grote bouwhekken en daarachter valt er nog niet naar binnen te gluren. Maar in het hoekpand op het Stadhuisplein en de Coolsingel in hartje Rotterdam komt een nieuwe zaak van de bekende horecaondernemer Herman Hell. En het belooft luxe te worden, want Hell laat zelfs een sterrenchef uit New York overkomen om de keuken te runnen.

19:32