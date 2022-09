Douane vindt 10 miljoen sigaretten verstopt in container met cacaobonen

Man blokkeert trambaan op de Erasmus­brug, aangehou­den vanwege rijden onder invloed

De politie heeft maandagmiddag vlak voor 13.00 uur een man aangehouden die zijn auto had vastgereden op het beton in de trambak van de Erasmusbrug, die tussen de autowegen in ligt. Hij wordt ervan verdacht te hebben gereden onder invloed.

14:10