Douane stuit na Amerikaanse tip op 700 kilo cocaïne tussen de bananenpuree in Rotterdamse haven

Politie staat voor raadsel, nog geen enkele getuige van ‘brute’ actie waarbij vrouw (90) werd geduwd

Een bejaarde vrouw wordt in Rotterdam-Ommoord met haar fiets omver geduwd. Door de val breekt ze haar heup. Na de ingrijpende operatie zal ze nog lange tijd moeten revalideren en de vraag is of ze helemaal zal herstellen. Het rare aan de zaak is dat zich nog altijd geen getuige zich heeft gemeld. Zelfs de vrouw niet die zich over het 90-jarige slachtoffer bekommerde.

21 september