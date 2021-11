Douane ontdekt honderden kilo's cocaïne tussen lading rum

De drugs zaten verpakt in verschillende sporttassen en die waren tussen talloze dozen met rum verstopt. De container kwam oorspronkelijk uit Gyana en was via de Dominicaanse Republiek per zeeschip naar de Rotterdamse haven vervoerd. De uiteindelijke bestemming was een bedrijf in Schiedam. Volgens het Openbaar Ministerie lijkt dit bedrijf niets met de smokkel te maken te hebben.