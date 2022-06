Douane onderschept binnen tien dagen enorme berg coke: straatwaarde ruim 84 miljoen euro

In drie weken tijd meer dan 6000 kilo drugs onderschept in Rotterdamse haven

Vier dagen later was het opnieuw twee keer raak: de eerste partij, van 24 kilo, werd in een container gevuld met bananen uit Ecuador aangetroffen. De tweede partij van 50 kilo werd niet veel later gevonden in een andere koelcontainer met bananen. De bananen waren bestemd voor een bedrijf in Zeeland en Duitsland.