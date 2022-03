Dorp rouwt om verongelukte hardloper (19): ‘Hij was nog zo jong’

Deze wijken zijn de energiepio­niers van de stad: ‘Doel is net zoveel energie opwekken als er gebruikt wordt’

Het Lage Land en Prinsenland zijn aangewezen als de wegbereiders voor zonne-energie in de stad. Hier worden nieuwe manieren van ‘opwek, opslag en distributie’ getest, om te zien of ze ook geschikt zijn andere stadsdelen. Of dat vruchten afwerpt? ,,De wijk loopt nu al voorop met zonnepanelen.’’

7:43