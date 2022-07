Dopen in Hofpleinfontein en bidden in Ahoy: gelovigen uit hele wereld verspreiden woord in Rotterdam

Op straat aangesproken door iemand die over het geloof wil praten? De kans dat deze week gebeurt is groter dan normaal: Rotterdam is het decor van Awakening Europe. Leden van de evangelische kerk komen uit alle hoeken van de wereld om het woord van God te verspreiden. ,,We willen zoveel mogelijk mensen bereiken.’’

Wat gebeurt er nou allemaal? Bij Victory Outreach Rotterdam, een internationale kerk op zuid, verblijven zo'n 130 mensen uit verschillende landen. Zij hebben een oproep gekregen om, als zij het geloof hier hebben gevonden, terug te gaan naar dat land om het verder te verspreiden, vertelt voorganger Jerry Mendeszoon. ,,Daarom heet het The Call Back. Ik heb al mensen gezien uit Oekraïne, Zweden, Finland, Alaska, Canada, Australië. Het is geweldig, heel mooi.’’ Deze mensen, die de pinksterstroming volgen, gaan dus de straat op.

Donderdag-, vrijdag-, zaterdag- en zondagavond is het ook in Ahoy. ,,We delen ook gratis tickets uit. Om meer mensen te vertellen: er is een Weg, er is een God.’’ Volgens Mendeszoon begint de teller voor het evenement nu pas goed in beweging te komen. ,,We verwachten iedere avond zo'n tien- of elfduizend mensen.’’

Feyenoordshirt

Voorganger Joey van den Akker uit het Brabantse Uden deed op zijn Facebook liveverslag van iets bijzonders. ,,We doen op het eind een oproep. Of mensen hun leven aan Jezus willen geven als onze boodschap ze raakt.’’ En zo werd iemand pardoes gedoopt op één van de drukste verkeerspunten van Rotterdam. Hop, zo in de Hofpleinfontein.

Daar was overigens niet iedereen zo enthousiast over, vertelt Van den Akker. ,,Iemand in een Feyenoordshirt zei: Dit is van ons, voor als we kampioen worden!’’

In Ahoy komen straks in elk geval duizenden mensen samen. ,,We zullen Jezus aanbidden. Er is muziek, er zijn getuigenissen en (inter)nationale sprekers. Woorden schieten tekort om te omschrijven wat er gebeurt.’’ Awakening is voor het eerst in Nederland, maar vond eerder plaats in onder meer Tsjechië, Duitsland en Oostenrijk.

Volgelingen van de pinksterstroming van de evangelische kerk zijn in groten getale in Rotterdam om het woord van God te verspreiden.

