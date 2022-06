Doorbraak in zedenzaak uit 2001: Rotterdammer (39) na 21 jaar aangehouden voor verkrachting

Hoger onderwijs staat onder druk: ‘Komt nauwelijks nog vwo-er naar hbo’

Het hoger onderwijs staat onder druk vanwege een krimp in studentenaantallen en grote vraag vanuit de arbeidsmarkt. Om de positie van het hbo te versterken, is een commissie in het leven geroepen. Deze staat onder leiding van Ron Bormans, bestuursvoorzitter van Hogeschool Rotterdam.

8 juni