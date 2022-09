Door titanium stukje schedel kan husky Iza nog jaren mee, baasje Maud geniet daarvan: ‘Gezinsplaatje is af’

Hoe is het nu met?Husky Iza uit Ridderkerk werd in februari 2019 ineens landelijk nieuws. Zij was de eerste hond met een 3D geprint titaniumplaatje als vervanging van stukje schedel, dat verwijderd was doordat er een tumor zat. Baasje Maud Verhoef is tot op de dag van vandaag blij met die operatie.