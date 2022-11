Door sexting en deepfake steeds meer vrouwen in de ellende: ‘Maar wij staan altijd voor ze klaar’

De strijd om geweld tegen vrouwen de wereld uit de krijgen, is nog lang niet gestreden. Sterker nog: door de pijlsnelle opkomst van misbruik door sexting en deepfake komen steeds meer veelal jonge meiden in de ellende terecht, waar ze op eigen kracht niet meer uitkomen. Het expertise- en behandelcentrum Fier in Capelle aan den IJssel biedt slachtoffers wél een uitweg. ,,Wij staan altijd klaar.’’

De oranje-witte vlag werd vanmiddag gehesen bij de Veilige Veste, bij wijze van start van Orange the World, ofwel de wereldwijde campagne tegen geweld tegen vrouwen en meisjes. Want in een periode dat het andere Oranje – ofwel de voetballers – worstelt met de One Love-actie tegen het uitsluiten van mensen met welke geaardheid dan ook, knokken de medewerkers van Fier in Capelle voor het wel en wee van de vele kinderen, jongeren en volwassenen die in Nederland te maken hebben met, vaak ernstige vormen van, geweld.

Zelf hulp nodig? Op Fier.nl staat hoe je in contact kunt komen met deze organisatie. Bel bij direct gevaar 112. Ook een optie is Veilig Thuis bellen voor advies of hulp via 0800-2000 (gratis en kan anoniem) of chat op veiligthuis.nl. Kijk voor een inloopspreekuur op filomena.nl.

Een gevecht waarbij verslappen geen optie is, vertelt communicatieadviseur Kim Huisman. ,,In een ideale wereld zouden wij geen werk meer hebben, maar helaas is dat nog niet zo. Tot die tijd blijven we ons inzetten. Voor slachtoffers van geweld in afhankelijkheidssituaties. Simpel gezegd vrouwen en meisjes die slachtoffer zijn geworden van geweld door iemand met wie ze een relatie hebben. Zoals hun partner, een leraar op school, de trainer van een sportclub.’’



Fier heeft zijn wortels in Leeuwarden, maar al snel bleek dat in de regio Rotterdam óók een vestiging noodzakelijk was. Eerst werd zonder succes gezocht naar een pand in Rotterdam, maar vervolgens bleek het in Capelle aan den IJssel wél mogelijk een ruimte te vinden voor een onderkomen, waar vrouwen die door dit soort onheil worden getroffen, ook kunnen verblijven. De opening door prinses Beatrix was een heugelijk moment, maar daarna was er direct werk aan de winkel, want geweld tegen vrouwen is een groeiend probleem.

Kim Huisman

Loverboy

,,Ook door online mogelijkheden is het leed tegenwoordig snel geschied’’, zegt ze. ,,Sexting wordt bijvoorbeeld misbruikt door mannen, die meisjes daarmee afpersen. Ze worden gedwongen handelingen te verrichten, omdat de beelden anders naar de ouders worden gestuurd of in een brede kring worden verspreid. Zo komen ze in handen van mensenhandelaren. Da’s geen klassieke loverboy-actie meer. Dit gaat veel rapper.’’

Helaas blijft het bevrijden van een meisje uit dit moeras van haat en minachting een langdurig en intensief traject. Zeker als je bedenkt dat de betrokkenen vaak al een eindeloze weg hebben afgelegd langs hulpverleners en andere loketten, met gevaarlijk lange wachtlijsten of – onbedoeld – contraproductieve methodes. Het maakt slachtoffers moedeloos. Zelfs in zo'n ernstige mate, dat ze een volgende keer niet meer aankloppen bij zo'n instantie, met alle gevolgen van dien.

Wanhopig

,,Bij de Veilige Veste kunnen ze altijd voor hulp terecht’’, klinkt het. ,,Ook wij maken gebruik van de technieken die er tegenwoordig zijn, bijvoorbeeld bij Chat met Fier, een online chat met onze professionele hulpverleners. In Capelle hebben we opvangplekken en er is een crisisopvang in Rotterdam. Niemand hoeft wanhopig te zijn.’’

Toch, de toename van het aantal mishandelde, gekrenkte of uitgebuite vrouwen is groot, je zou – ondanks Orange the World – haast wanhopig worden. Fier niet, benadrukt Huisman. ,,Nee, nooit! Hopeloos? Als we maar één persoon hebben kunnen redden, dan is dat al belangrijk. Dat iemand zonder trauma en met trots de toekomst weer aankan. Dat is onze strijd. Wij werken ondertussen aan meer bewustwording, zodat we nog meer mensen kunnen helpen. Want we staan altijd klaar. Elke dag.’’

