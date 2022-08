Door het stoofvlees van Marten hoef jij niet uren achter het fornuis te staan: ‘Binnen 10 minuten klaar’

StartersVeel mensen kwamen in coronatijd tot een nieuw inzicht, zo ook de Ridderkerkse Marten van Welie. Want de hele dag achter een bureau werken bijvoorbeeld, daar werd hij niet gelukkig van. Klanten weer face to face zien miste hij. Daarom begon hij zijn eigen bedrijf in de verkoop van stoofvlees.

Een horecadroom had hij altijd al. ,,Ik werkte tijdens mijn studie als bijbaan in de horeca, waardoor je veel mensen zag op zo’n avond”, vertelt hij. ,,Een eigen restaurant openen tijdens corona leek mij niet zo’n goed idee, dus kwam ik met iets anders.” Dat werd De Stoverij, waar hij stoofvlees bereidt voor mensen en die vacuüm verkoopt.

Volledig scherm Een zogeheten Geuzenstoof op basis van speciaalbier © ElisabethChristina photography

Nostalgie

Want een paar uur wat vlees in een pan laten pruttelen, daar komen we met het drukke leven van tegenwoordig soms niet aan toe. ,,Je kan het een jaar lang in de vriezer bewaren. Als je het wil eten, laat je het zakje tien minuten drijven in kokend water en dan is het klaar.” Een portie stoofvlees zoals je oma of moeder hem vroeger maakte dus, maar dan een stuk sneller klaar. ,,Het brengt vaak een stukje nostalgie mee van vroeger, dat vinden veel mensen leuk.”

Quote Het grootste gedeelte bezorg ik zelf. Dat doe ik altijd met een pet op en klompen aan Marten van Welie, De Stoverij

Dat gaat van een klassieke runderstoof tot eentje met kip kerrie of een veganistische variant met paddestoelen. Dit alles maakt Van Welie op voorraad in een gedeelde keuken in Rotterdam-Noord. ,,Het grootste gedeelte bezorg ik zelf. Dat doe ik altijd met een pet op en klompen aan, dat vind ik gewoon mooi.” Voor hem is het net dat stukje beleving dat hij zijn klanten mee wil geven. Want een echt goed stukje vlees dat is een luxeproduct, dus daar hoort ook wat extra’s bij.

Financieel plan

Na de zomer hoopt hij nog drie nieuwe varianten toe te voegen. Er is genoeg om mee door te gaan dus, iets wat hij ongeveer een jaar geleden nog niet had kunnen bedenken. Zijn eerste jaar was namelijk een jaar om te zien of het aan zou slaan en hoe het hem zou bevallen.

,,Ik had vooraf een heel financieel plan gemaakt, ik ben ten slotte toch een boekhouder van oorsprong, anders had ik deze stap nooit zomaar gemaakt. Maar, ik kan heel tevreden terugkijken.”

Volledig scherm Marten van Welie bereidt zijn vlees in een gedeelde keuken. © ElisabethChristina photography

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.