Door geweld ontsierd Zomercarnaval zeker terug op festivalkalender, voor Danceparade is dat nog onzeker

Vechtwon­den en kale plekken: vermiste Rotterdam­se kat na vier weken teruggevon­den in Den Haag

Op een huiskat leek hij niet meer. Het dier zat onder de vechtwonden, had een abces, zat vol teken en kale plekken. Toch was het iemands geliefde huisdier, die al vier weken was vermist.