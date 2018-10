Door Duitsers geroofde Hofpleintrein komt nog dit jaar terug

Column 'Seksuele intimida­tie? Júllie zijn verantwoor­de­lijk voor het gedrag van je kind'

7:46 In het buitenland werd mij als correspondent weleens gevraagd om me ingetogener te kleden. In conservatieve wijken in Turkije, in Syrië, en Irak. Die momenten staan in mijn geheugen gegrift. Waarschijnlijk door de weerstand die het losmaakte. 'Hoezo moet ík me kuis kleden, dan kijken die mannen maar niet!'