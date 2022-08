Door Dorien en David lopen Rotterdamse vrouwen al meer dan 35 jaar met kleding gemaakt voor hun lijf

Made in 010 Van kassenbou­wers tot medicinale wietkwe­kers: het isolatiebe­drijf van René reist de hele wereld over

René Hogerheide zwoer als 16-jarig ventje nooit in de voetsporen van zijn vader te treden. Het isolatiewerk op locatie dat senior in de Westlandse tuinbouw deed, was simpelweg té zwaar. Maar toen hij ontdekte dat hij het plaatwerk ook prefab passend kon maken, ging hij toch overstag. Het resultaat: een goedlopend bedrijf dat inmiddels wereldwijd actief is.

22 augustus