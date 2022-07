Doodgeschoten Siki Martina (31) tijdens ‘stille’ tocht herdacht met ronkende motoren en brassband

Tweede verdachte opgepakt voor schietpar­tij die Siki Martina het leven kostte

Een 31-jarige Rotterdammer is opgepakt voor betrokkenheid bij de schietpartij bij metrostation Coolhaven, die muziekproducer Siki Martina het leven kostte. De tweede verdachte werd maandagavond aangehouden in Spijkenisse. De politie was onophoudelijk naar hem op zoek, nadat hij in beeld kwam in het onderzoek.

19 juli