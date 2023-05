Domper in de Broekpolder: hoe nu verder met CION en Deltasport? ‘Zo spring je niet met elkaar om’

Opnieuw slibben wegen dicht door afsluiting Heinenoord­tun­nel

Opnieuw slibden de snelwegen rondom Rotterdam dicht door de afsluiting van de Heinenoordtunnel. Met name op de A16 richting Dordrecht en de N217 in de Hoeksche Waard was het dinsdag tijdens de avondspits druk op de weg. Inmiddels zijn de meeste files voor het grootste deel opgelost.