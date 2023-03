Domino's-koeriers bezorgen eenmalig geen pizza maar boterhammen: ‘Gezond ontbijt belangrijk’

Volgens Marianne Kemps van Domino's is het niet gek dat een fastfoodketen zich verbindt aan een actie waarbij juist gezond eten wordt gestimuleerd. ,,We willen dat gezonde voeding voor iedereen toegankelijk en betaalbaar is. Juist als je regelmatig gezond eet is het toch heerlijk om jezelf af en toe te verwennen met een pizza of iets anders. Je moet het alleen niet elke dag eten.’’