Dominee Ivo is fanatiek voetbalsupporter: ‘Op tribune valt weleens een gvd, maar daar lig ik niet wakker van’

Dik (79) is bang voor homohaters: ‘Zou nu niet met een man hand-in-hand over straat durven lopen’

Twaalf jaar geleden werd de Roze Salon opgericht, dé plek waar LHBTIQ+’ers op leeftijd met elkaar praten over hun seksuele geaardheid. Vandaag de dag, in het weekend van Rotterdam Pride, is deze plek nog altijd broodnodig. ,,Steeds meer mensen gaan terug de kast in.”

17 juni