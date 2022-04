Dollemansrit op de A16 eindigt in ongeluk: één persoon gewond

Een man is in de nacht van vrijdag op zaterdag gewond geraakt bij een aanrijding op de A16 bij Ridderkerk. Hij is met spoed overgebracht naar het ziekenhuis. De automobilist werd op de snelweg geraakt door een ander voertuig, dat met 230 kilometer per uur over de A16 reed.