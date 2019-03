Dodelijke schietpartij volgens getuigen een ‘koeldbloedige afrekening’

De man die woensdagavond rond 22.00 uur in de Oranjeboomstraat in Rotterdam werd beschoten is een 46-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats in Nederland. De man overleed ter plekke aan zijn verwondingen.

De politie is vandaag druk doende geweest om informatie te vergaren. Bewoners en ondernemers uit de Oranjestraat is gevraagd of ze iets hebben gezien en gekeken is of beveiligingscamera's mogelijk beelden van de schietpartij hebben vastgelegd. Met buurtonderzoek en oproepen in de media hoopt de politie getuigen en camerabeelden te vinden.

Dat het slachtoffer niet uit de buurt komt, was woensdagavond al duidelijk. ,,Want dan hadden we wel geweten om wie het gaat‘’, zegt een buurtbewoner. ,,Dat nieuws, hoe slecht ook, gaat snel in deze buurt.‘’

Getuigen, die alleen anoniem willen reageren, spreken van een ‘koelbloedige afrekening'. ,,Er was geen vuurgevecht‘’, zegt één van hen. ,,Het was duidelijk eenrichtingsverkeer. Er werd een aantal kogels kort achter elkaar afgevuurd. We hoorden wat geschreeuw en zagen een paar mannen wegrennen. Het slachtoffer heeft het gevaar niet zien aankomen.‘’

Woningruil

Vorige week, maandag 12 maart, was de Oranjeboomstraat ook al het toneel van een schietpartij. Toen raakte een 31-jarige man lichtgewond aan zijn been. Voor dít geweldmisdrijf is gisteren een 38-jarige Rotterdammer aangehouden. Hij wordt morgen voorgeleid. Uit onderzoek bleek dat aan deze schietpartij een ruzie om een woningruil aan vooraf is gegaan. Vooralsnog wijst niks op een verband tussen beide schietincidenten.