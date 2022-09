Dode door drugs bij technofeest was een ‘noodlottig ongeval’

Man raakt gewond aan been na steekinci­dent in Rotterdam-Zuid, dader nog niet gevonden

Een 33-jarige Rotterdammer is donderdag rond het middaguur gewond geraakt aan zijn been na een steekpartij. Dat gebeurde in Rotterdam-Zuid op de Resedastraat, bij de Dordtselaan. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis vervoerd, maar was wel aanspreekbaar, zegt de politie, die op zoek is naar de dader.

