Documentaire geeft kijkje in leven van fanatiek sportende senioren: ‘Je moet blijven gaan’

Fanatiek sporten alleen iets voor jongeren? Welnee, ook op je 91ste kan je nog touwtjespringen, is te zien in de documentaire Blijven Gaan. Filmmaakster Anneloek Sollart volgde een groep Rotterdamse ouderen die elke dag fanatiek naar de sportschool gaan.

Op je 91ste nog touwtjespringen? Waar halen die ouderen de energie vandaan om zo te sporten?

,,Ze hebben allemaal verschillende redenen. Ria sport voor de gezelligheid en tegen de eenzaamheid, want haar man is overleden. Harry sport om een vrouw te zoeken. Ze proberen in de sportschool te vechten tegen aftakeling van hun lichaam en doen dat op hun eigen manier. Leen, die nog kan touwtjespringen, is somber dat hij minder kan. Jan (86) zou juist nooit klagen over zijn lamme arm en geeft handballes aan jongeren.’’

De documentaire gaat dus eigenlijk over meer dan alleen sporten?

,,Ongemerkt kom je op allerlei thema’s, zoals de dood, het verval van je lichaam en eenzaamheid. Als kijker ga je erover nadenken dat dit je ook staat te wachten. Leen zegt, je levert alles in. Als je erover nadenkt is dat ook zo. Het is een film met veel drama, maar je moet er soms ook keihard om lachen.’’

Hoe vonden de ouderen het om mee te werken aan de documentaire?

,,Confronterend en mooi. Er zit een scene in waarin het Leen niet lukte om touwtje te springen. Die scène vindt hij verschrikkelijk, want hij is een stoere man. Maar hij vindt het ook mooi dat zijn familie trots is dat hij het probeert. Iedereen bleef hetzelfde doen als ik draaide met de camera. Ze zijn er vol voor gegaan en schamen zich er niet voor.’’

Wat kunnen kijkers leren van deze fanatiek sportende ouderen?

,,Als kijker ga je je afvragen hoe je later zelf omgaat met ouderdom. Ben ik een Jan of Leen? Wat dat betreft is het een soort spiegel, omdat die mensen zo verschillend zijn. In de sportschool vallen die verschillen weg, daar komt iedereen gewoon om te sporten. ‘Je moet blijven gaan’, zei Leen. Daar heb ik de titel van gemaakt. Ik heb veel geleerd van zijn doorzettingsvermogen.’’

De documentaire Blijven Gaan is donderdagavond om 22.15 uur te zien bij Omroep Max op NPO 2.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.