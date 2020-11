Docenten Emmauscollege bedreigd om spotprent na aandacht voor moord op Samuel Paty

Jubileum zonder poespas voor directeur Schmidt Zeevis: ‘Coronacri­sis is wel ergste wat ik meemaak’

31 oktober Chauffeur, winkelmedewerker, visinkoper, chef expeditie. Marcel van Breda (59) was het allemaal bij Schmidt Zeevis. Als eigenaar-directeur vierde hij afgelopen week zijn veertigjarig jubileum. Zonder poespas, want daar is de tijd niet naar. Ook Schmidt krijgt klappen, maar Van Breda weet het zeker: hij gaat ook het vijftigjarig jubileum halen in het zeeschip in de Spaanse Polder. ,,Kom dan maar terug.’’