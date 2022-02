DNA-setjes moeten autokrakers afschrikken: ‘Impact op slachtoffers van deze bendes is groot’

Familie Roest zit al dagen met spanning in het lijf: ‘Ik duw Patrick echt naar de eindstreep. Zo voelt dat’

Nog een paar nachten en dan weet heel Lekkerkerk of het dorp een olympisch kampioen in huis heeft. Patrick Roest schaatst zondag in Beijing hopelijk de race van zijn leven. In zijn ouderlijk huis gaat het leven ogenschijnlijk doodnormaal verder, maar niets is minder waar. De spanning in huize Roest is voelbaar.

3 februari