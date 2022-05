Dit zijn onze mooiste verhalen van de afgelopen week

zondagochtendHet is zondagochtend, dus tijd om even bij te komen en rustig te genieten van de mooiste verhalen van de afgelopen week. Speciaal voor jou hebben we ze op een rijtje gezet. Pak er gerust een kopje koffie (en wat lekkers) bij, want wij denken dat jij deze verhalen écht even moet lezen.

Als de kinderen Gerrit-Jan wilden spreken, konden ze het beste 1-1-2 bellen.

Veertig jaar lang werkte Gerrit-Jan als centralist op de meldkamer van de politie Rotterdam. Duizenden telefoontjes nam hij op, waarbij hij onder meer een meisje van het spoor af praatte. Op zijn 24e begon hij, nu gaat hij met pensioen. “Voor mijn gezin was ik het beste via 1-1-2 te bereiken.”

Gigantisch kunstwerk voor Ilse

Ilse, Kelly en Pim zijn drie van de 770.000 mensen in Nederland die leeft met of na kanker. Een door hun verhalen geïnspireerd levensgroot kunstwerk op de Kop van Zuid moet mensen met kanker een hart onder de riem steken. Tegelijkertijd moet het de Rotterdammers inspireren: “Koester elk moment met elkaar, want het kan morgen ineens afgelopen zijn. Dat is waar dit kunstwerk voor staat.’’ Lees hier meer.

Van Brienenoordbrug krijgt een nieuw kleurtje

De Van Brienenoordbrug: je bent pas echt bijna thuis als je na een lange reis deze brug bent gepasseerd. Een vast baken voor het verkeer dat over de A16 raast, met als beloning een magistraal uitzicht op de skyline van Rotterdam. Al heel wat jaren kennen hem als wit, maar mogelijk krijgt de brug een staalblauwgrijze kleur. Als het aan Rijkswaterstaat ligt; de welstandscommissie is namelijk nog niet overtuigd.

Een nieuw kleurtje voor de Van Brienenoordbrug: staalblauwgrijs.

Wie ziek is moet juist méér bewegen

Vaker het bed uit en meer bewegen: wie in een ziekenhuis op een operatie wacht, zou eigenlijk topfit moeten zijn. Dat zegt fysiotherapeut Ronald Bello, bedenker van de Walk the Mile. Hij laat patiënten rondjes lopen over de afdeling chirurgie. Lees hier het verhaal.

Fysiotherapeut Ronald Berllo met een patiënt wandelend door het ziekenhuis.

Waar bleven ze, de discipelen van Pim? ‘De avond na de moord zei ik: stop maar met die partij’

Veel LPF-politici keerden terug in de anonimiteit na het mislukte politieke avontuur in 2002, een handvol bleef politiek actief, een aantal overleed. Hoe is het nu met de Fortuynisten? Lees hier het verhaal.

Heeft Rotterdam plezier van het songfestivaleffect? ‘We hebben de beelden gezien, mooie stad hoor’

Ach, het Eurovisie Songfestival in Rotterdam, wat was het mooi vorig jaar. Op televisie dan. In de stad zelf werd het helaas nooit ‘douze points’, corona zette een streep door bijna alles. Turijn boft maar deze week. Of hebben we met terugwerkende kracht nog best plezier van het festival? Zeker nu alles weer kan en mag. Komen de festivaltoeristen al, loopt de congres-agenda vol?

MS-patiënt Rosalinde voelde zich opgegeven, maar gaat nu de Kilimanjaro beklimmen

Weg met de rolstoel, weg met de traplift, weg met de loopstok! Voor Rosalinde Tramper voelde het járen alsof de reguliere medische zorg haar als multiple sclerose-patiënt dwong om depri in een hoekje te zitten. Totdat ze Maureen Otten tegenkwam, een fysiotherapeut en vitaliteitscoach. Zij gaf haar weer levenshoop. Samen zijn ze van plan de Kilimanjaro te beklimmen. Lees hier het verhaal.

Rosalinde Tramper (r) en fysiotherapeut Maureen Otten zijn al in training.

Tweelingzussen Joke en Tia leven al 77 jaar samen: ‘Als een van ons sterft, krijgt de ander het zwaar’

De tweelingzussen Joke en Tia van de Linden (77), beter bekend als de Quinnies, wonen en werken al hun hele leven samen. Zelfs in het ziekenhuisbed zijn ze onafscheidelijk. ,,Als een van ons sterft, krijgt de ander het moeilijk.”

Steeds meer mensen weten deze Rotterdamse uitgaansplek te vinden: ‘Een oase net buiten de stad’

Op het eerste gezicht lijkt het niet de meest voor de hand liggende plek om te bezoeken voor plezier en ontspanning. Toch weten steeds meer mensen het industriële Merwe-Vierhavensgebied in Rotterdam-West te vinden voor een borrel, een hapje en een dansje. ,,Het voelt avontuurlijk aan, mysterieus.’’ Lees hier meer.

