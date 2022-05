Dit zijn onze mooiste verhalen van de afgelopen week

ZondagochtendHeerlijk, weekend! Het is zondagochtend, het zonnetje schijnt, dus tijd om even bij te komen en rustig te genieten van de mooiste verhalen. Speciaal voor jou hebben we ze op een rijtje gezet. Pak er gerust een kopje koffie (en wat lekkers) bij, want wij denken dat jij deze verhalen écht even moet lezen.

Een jaar met Oleg, dakloze arbeidsmigrant

Onze verslaggever Peter Groenendijk volgde een jaar lang arbeidsmigrant Oleg (38). Die sliep in het Rotterdamse Zuiderpark sinds hij zijn baan was verloren. Ze bleven elkaar zien, terwijl Oleg steeds verder afgleed. Dit is zijn verhaal.

Ahmad was chirurg in oorlogsgebied, hier is hij verpleegassistent

Hij kwam met zijn doodzieke moeder en zijn familie naar Nederland kwam. Maar hier blijken zijn diploma’s niks waard. Nu is hij verpleegassistent. ‘De andere optie was thuis niks doen.’ Hij doet zijn verhaal.

Volledig scherm Ahmad. © Frank de Roo/privéfoto

Els Kuijper, de vrouw die verloor van Pim Fortuyn: ‘Begrijp het nog steeds niet’

Het was een week waarin we uitgebreid terugblikten op de dood van Pim Fortuyn. Een van de artikelen die we jullie niet willen onthouden is het uitgebreide interview met Els Kuijper (73). Zij was in 2002 de leider van de Rotterdamse PvdA, de partij die genadeloos werd verslagen door Pim Fortuyn en zijn Leefbaar Rotterdam. Hoe kijkt zij terug op deze tijd? 'Het is een nederlaag waar ik nog steeds last van heb.’

'Ik heb gehuild als een kind’

Als Jitty van der Lindt (75) aan het voorval terugdenkt, wordt ze nog steeds boos en verontwaardigd. Onlangs werd ze ‘zomaar’ uit haar breiclubje gezet en begrijpt daar nog steeds helemaal niets van. 'Misschien komt het wel door hoe ik eruit zie.’

Volledig scherm Jitty van Lindt (75) is nog steeds boos en verontwaardigd. © Arie Kievit

Zo dankbaar is Jan (44) het Ikazia Ziekenhuis

Jan Reedijk (44) en zijn vrouw Santine (43) kunnen het ritje naar het Ikazia Ziekenhuis inmiddels wel dromen. Hoewel hun jongste zoon Ivan een broze gezondheid heeft, komt hij er altijd wel weer bovenop, dankzij de goede medische zorg. Om zijn dankbaarheid hiervoor te tonen, heeft Reedijk een wel heel bijzondere tatoeage op zijn arm laten zetten.

Ouders in alle staten: waar is de bakfiets gebleven?

Bakfietsgezinnen én verzekeraars zitten met hun handen in het haar. Het ene moment breng je de kinderen met je geliefde bakfiets naar school of de crèche. De volgende ochtend is je fiets spoorloos verdwenen. Met alle gevolgen van dien. Het overkwam Gaby Marsman (37).

Dramatische koningsdag voor Loraine (23): ‘Ze dachten dat ik een man was’

Het zal je maar gebeuren. Loraine (23) dacht een gezellige koningsdag met haar vriendinnen af te sluiten in de Rotterdamse gaybar Ferry. Maar dat liep anders. Ze werd in elkaar geslagen en moet nu zeker twaalf weken revalideren. Ze vermoedt dat haar belagers haar voor een man aanzagen. Lees hier haar bizarre relaas.

Volledig scherm Loraine Stendert (23) moet wekenlang revalideren nadat ze op koningsdag in Rotterdam in elkaar is geslagen. © Milan Rinck

Teun (10) kwam in ongekende chaos terecht: 'Het is oorlog, zei de beveiliger’

Ook zo blij dat Feyenoord in de finale staat? Eus Roovers en zijn 10-jarige zoon Teun maakten de zinderende wedstrijd in Marseille mee. Ze hadden het achteraf niet willen missen op het moment zelf was het niet alleen maar leuk. Vader en zoon kwamen terecht in een ongekende gevaarlijke chaos met gemaskerde Fransen en vuurwerkbommen. Volgens een beveiliger was het ‘oorlog’. Lees hier hun relaas.

Volledig scherm Teun (10) leest dag na wedstrijd rustig de krant. 'Ik had dit nooit willen missen' © Privéfoto

