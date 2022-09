Dit zijn onze meest bijzondere verhalen van de afgelopen week

zondagochtendHeerlijk, weekend! Het is zondag, dus tijd om even bij te komen en rustig te genieten van de mooiste verhalen. Speciaal voor jou hebben we ze op een rijtje gezet. Pak er gerust een kopje koffie (en wat lekkers) bij, want wij denken dat jij deze verhalen écht even moet lezen.

Een vrijstaand huis voor 130.000 euro? Zo kreeg Niels het voor elkaar

Een vrijstaand huis voor 130.000 euro, waar vind je dat nog? Het antwoord is: in Oud-Beijerland. Doordat Niels van der Jagt als alleenstaande starter nergens een betaalbare koopwoning kon vinden, liet hij een mini-huisje bouwen. ,,Het is hier heerlijk wonen!’’

Volledig scherm Niels van der Jagt voelt zich de koning te rijk in zijn mini-huisje. © Jeffrey Goreneweg.

In de rijkste wijk van Rotterdam levert inflatie geen slapeloze nachten op

Lage en middeninkomens worden hard getroffen door de prijsstijgingen, zo werd onlangs weer benadrukt in de troonrede. Maar hoe zit dat dan met de hoge inkomens? In Hillegersberg, een van de rijkste wijken van Rotterdam, wordt de torenhoge inflatie een stuk minder gevoeld. ,,Ik zet wel de tuinverlichting uit, de vijverpomp en het licht in de garage.”

Volledig scherm Hillegersberg in Rotterdam. © Roel Dijkstra

Hotel paste suite aan en verbouwing CS werd uitgesteld: alles voor Federer

Hij trad aan als 17-jarige puber, hij vertrok als de oudste nummer één ooit. Tennislegende Roger Federer híeld van Rotterdam en die liefde was wederzijds. Een van de duurste hotels in de stad verbouwde zelfs de presidentiële suite voor hem. ,,Hij is een ster, maar kijkt verder dan zichzelf.’’

Volledig scherm Roger Federer wint in 2018 het ABN AMRO World Tennis Tournament in Rotterdam. © Jan Kok | Boomerang Fotografie

Richard Groenendijk blaast vijftig kaarsjes uit: ‘Geniet nu meer van het leven’

Het is feest in huize Groenendijk! Cabaretier Richard Groenendijk is vijftig jaar geworden. Een feestbeest is hij niet. Maar dit jaar viert hij zijn verjaardag wél een keer. Nog eens vijftig erbij? ,,Als ik me zo voel als nu, ja! Het leven is een stuk leuker dan vijftien jaar terug.’’ Hoe kijkt Groenendijk terug en naar de tijd die nog voor hem ligt? Dat lees je in dit bijzondere interview.

Volledig scherm Richard Groenendijk viert zijn vijftigste verjaardag. © Arie Kievit

Geluk kun je niet kopen, weet Pim: ‘Van een huis met sauna en garage ging ik naar een kamerflatje’

Ondernemer Pim Schoonenberg (52), kind van gescheiden ouders, groeide op in twee werelden. Terwijl hij bij zijn vader in weelde leefde, werd bij zijn moeder thuis elk dubbeltje omgedraaid. ,,Thuis dronken we aanmaaklimonade van de budgetsupermarkt, maar in het weekend pakte ik blikjes cola uit de koelkast. Terwijl mijn moeder geen geld had om voor mij een paar nieuwe merkschoenen te kopen, kreeg ik van mijn vader een zeilboot voor mijn verjaardag.’’ Het verhaal van Pim Schoonenberg maakt deel uit van de serie Rotterdammers, waarin verslaggever Marcel Wijnstekers wekelijks het levensverhaal van een Rotterdammer optekent.

Volledig scherm Pim Schoonenberg. © Jan de Groen

Deze broers doen gooi naar wereldtitel pijproken: ‘We inhaleren niet, maar trekken en blazen’

Normaal gesproken roken de broers Jan en Piet Hein Both een pijp het liefst met rustige achtergrondmuziek, wat mijmerend met een glas wijn of whisky binnen handbereik. Volgende maand, in Turkije, bij het wereldkampioenschap pijproken is het andere koek. Dan gaat onder uiterste concentratie de vlam er in en komt het aan op techniek en stressbestendigheid. ,,De eerste trek is misschien wel het belangrijkst.”

Volledig scherm De broers Jan (links) en Piet Hein bereiden zich, met de bijbehorende versierselen, in kalmte voor op het WK pijproken volgende maand in Istanboel. © Frank de Roo

Bekijk hieronder de video over Jan en Piet Hein Both.

Schrik om tunnelbak voor Boijmans dwars door Museumpark: ‘Lomp en nodeloos ingewikkeld’

Jaren vertraging en een prijskaartje dat is opgelopen tot 223 miljoen euro: de verbouwing van Museum Boijmans Van Beuningen verloopt allerminst voorspoedig. Van het geld wordt bijna 30 miljoen geïnvesteerd in de aanleg van een lange tunnelbak dwars door het Museumpark. Een discutabel plan - kenners betwijfelen of de tunnel eigenlijk wel nodig is.

