Dit zijn onze meest bijzondere verhalen van de afgelopen week

Het zijn de eerste drie minuten van de Bolero, die moet Ronald magisch maken

Hij is al dagen in de ban van tien minuten trommelen. Het is ook niet zo maar een roffeltje. Ronald Ent is slagwerker in het Rotterdams Philharmonisch Orkest dat zaterdagavond speelt. De apotheose wordt ongetwijfeld de Bolero, waarin de 4064 slagen van Ent een hoofdrol vertolken: Pom, pom-pom-pom-pom, pom-pom-pom-pom, pom...

Volledig scherm Ronald Ent speelt met de kleine trommel zaterdagavond een hoofdrol in de Bolero die het Rotterdams Philharmonisch Orkest in de Doelen ten gehore zal brengen. © Frank de Roo

Hier betaal je nog 80 cent voor een liter melk

Schrik jij ook elke keer als je de kassabon in de supermarkt ziet? Toch kan het nog goedkoper, je moet alleen wat goed zoeken. Dan kún je een liter melk voor 80 cent vinden. Een app tegen voedselverspilling en vóór goedkopere boodschappen maakt intussen een ongekende groei door. Hier lees je nog meer tips om op je boodschappen te besparen.

Volledig scherm Joke en Aad Rodenburg. © Roel Dijkstra

Wat is duurder, elektrisch rijden of op benzine?

Wie denkt ook lekker voordelig elektrisch te rijden om de dure benzinepomp te vermijden? In de huidige energiecrisis is dat lang niet zo vanzelfsprekend meer. Maar wat is nu duurder, benzine of elektrisch? Je leest het in dit artikel.

Volledig scherm Erik-Jan Verdegaal rijdt al twaalf jaar elektrisch. ,,Je ziet dat de kosten van elektrisch rijden en van benzine steeds dichter naar elkaar toe komen.” © Frank de Roo

Eveline had de hoop verloren, maar voor haar hond Tessa vocht ze terug

Eveline Sachs voelde zich radeloos. Ze was uitbehandeld volgens haar haar revalidatieartsen. Het leven vloeide uit haar weg. Maar in nachten vol pijn en verdriet was daar vanuit het niets Tessa’s natte neus tegen haar wang: „Zij kan mij troosten zoals niemand anders dat kan,”, schrijft de Overschiese in het boek, Tessa’s Tijd, dat ze nu zelf uitbrengt. Ze is er van overtuigd dat haar hond haar hielp genezen.

Volledig scherm Evelien Sachs schreef een boek over haar hulphond - Tessa's tijd. Foto: Frank de Roo © Frank de Roo

Gepland optreden van bekende christelijke band InSalvation zorgt voor beroering in Oud-Beijerland

Een gepland optreden van de bekende christelijke band InSalvation zorgt voor beroering in Oud-Beijerland. De muzikanten zegden onlangs een optreden af omdat er ter plaatse een dominee zou bidden die homo is. De ene inwoner wil daarom dat InSalvation wegblijft uit het Spuidorp, de andere wil dat niet. ‘Deze verdeeldheid is precies wat de duivel wil.’

Volledig scherm Een optreden van de christelijke band InSalvation. © Jonathan Boersma

Parisa (31) mocht zichzelf in Iran niet opmaken van haar man: ‘Ik voelde me gevangen’

Parisa Hassanzadeh (31), Iraanse met Afghaanse wortels, werd op haar vijftiende uitgehuwelijkt. Na een periode van onderdrukking, vluchtte ze naar Nederland. Destijds mocht ze zich niet opmaken, maar nu runt ze haar eigen schoonheidssalon. Lees hier haar bijzondere verhaal.

Volledig scherm Parisha Hassanzadeh. © Jan de Groen

Nieuwe stadsbrug bedreigt paradijsje van Suzanne en haar gezin

Dieren, fruitbomen en een flinke lap grond: Suzanne, Oscar (beiden 42) en hun dochtertje Vivian (2) wonen in een paradijsje aan de rand Rotterdam. Ze zouden voorgoed in hun oude boerderij in De Esch willen blijven, maar de derde Rotterdamse stadsbrug dreigt hen van de kaart te vegen. ,,We hebben er slapeloze nachten van.”

Volledig scherm Als Rotterdam kiest voor een derde stadsbrug moeten de gebouwen aan de NEsserdijk wijken. © Jan de Groen

