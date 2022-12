Dit zijn onze meest bijzondere verhalen van de afgelopen week

ZondagochtendHeerlijk, weekend! Het is zondag, dus tijd om even bij te komen en rustig te genieten van de mooiste verhalen. Speciaal voor jou hebben we ze op een rijtje gezet. Pak er gerust een kopje koffie (en wat lekkers) bij, want wij denken dat jij deze verhalen écht even moet lezen.

Scholier in elkaar geramd en bedreigd met nep-wapen

Klaar? Filmen maar! Een groep tieners van pak ‘m beet 12, 13 jaar heeft een leeftijdgenoot ingesloten en gaat dan los. Eén van de jongens stapt naar voren en slaat de knul tegen de grond. Dan volgt de rest en wordt het weerloze slachtoffer flink te grazen genomen. Joelende jongeren leggen het tafereel vast met hun mobiele telefoontjes. Een scene uit een film over jongerengeweld? Nee. De keiharde realiteit. Wijkagent Bart Vijfsluizen is helemaal klaar met ‘die pestventjes'.

Bekende ondernemer clasht met Rotterdam over pretpark

Ondernemer Hennie van der Most ligt overhoop met de gemeente Rotterdam over de omgeving van het attractiepark in Rotterdam-Zuid waar hij al jaren aan werkt. Ook zat hij in 2020 zo in financiële problemen, dat hij de gemeente om een miljoenenlening vroeg. De problemen ontstonden doordat zijn medeaandeelhouder zich had teruggetrokken. Dat blijkt uit correspondentie tussen de gemeente en Van der Most, die het AD in handen kreeg na een beroep op de Wet Open Overheid (Woo).

Drugspanden in de wijk en naalden op het schoolplein

Stoffel Boot (66) was 35 jaar lang directeur van CBS De Akker, de basisschool midden in wat ooit een van de armste en gevaarlijkste wijken van Nederland was. Iedereen in de Rotterdamse Millinxbuurt kent Meester Boot. Vorige maand ging hij met pensioen. In dit verhaal blikt hij terug op deze bijzondere periode. ‘Opgeven is geen optie.’

Voor Esther geen bonte regenboog: 'Ik word blij van zwart-wit interieur mét natureltinten

Deze week kijken we binnen in de woning van Esther Philips en haar man Rob. Zij wonen in hun droomhuis in Spijkenisse. Opvallend zijn de vele kandelaars, kussens en grote spiegels in verschillende afmetingen. ‘Ruimte, licht en rust, een fijne basis. Hoe ziet hun huis er verder uit? Dat lees je hier.

Babs’en Esther en Bert zijn open minded over het huwelijk: ‘Trouw betekent eerlijkheid’

Als echtpaar samen andere stellen in de echt verbinden: Esther de Deugd (55) en haar man Bert Bovens (52) zijn het eerste trouwambtenaren-koppel in Schiedam. Ze hopen op excentrieke stellen en bijzondere bruiloften: ‘Het lijkt me geweldig om drie geliefden met elkaar te trouwen.’ Lees hier hun bijzondere verhaal.

Toerist gaat niet meer voor grote attracties, maar wil zich Rotterdammer voelen

Bekende attracties, wafelwinkels in het centrum? Steeds meer toeristen kiezen voor ándere dingen als ze Rotterdam bezoeken. Dat heeft voordelen, maar ook nadelen, ziet Shirley Nieuwland, die onderzocht hoe steden omgaan met opkomend toerisme. ,,Je wilt niet dat de mensen die de stad opgebouwd hebben, verdreven worden.”

Wilfred in shock nadat bestuurder hem van snelweg beukt: ‘Voelde als aanslag’

Het zal je maar gebeuren. Wilfred (53) reed op de A15 als hij vanuit het niets wordt geramd door een Audi-bestuurder. Terwijl de Rotterdammer in de vangrail klapt, rijdt de andere automobilist doodleuk door. Maar Wilfreds dashcam registreert niet alleen zijn verbijstering, hij filmt ook het kenteken van de dader.

