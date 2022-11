Dit zijn onze meest bijzondere verhalen van de afgelopen week

ZondagochtendHeerlijk, weekend! Het is zondag, dus tijd om even bij te komen en rustig te genieten van de mooiste verhalen. Speciaal voor jou hebben we ze op een rijtje gezet. Pak er gerust een kopje koffie (en wat lekkers) bij, want wij denken dat jij deze verhalen écht even moet lezen.

Damian (11) is idolaat van de RET: ‘Als ik me verveel, ga ik metro's kijken’

De Kralingse Damian (11) uit groep 8 weet zo ongeveer álles over de RET. De liefde voor het Rotterdamse vervoersbedrijf is zo groot, dat deze jonge tramofiel niet kan wachten tot hij oud genoeg is om zijn sollicitatiebrief te sturen. Want een tram besturen, dát kan hij al wel, denkt hij.

Volledig scherm Damian is gek op de RET. © Arie Kievit

Ester geniet van haar woonplek: 'Het is zo stil en groen’

Deze week nemen we een kijkje in de woning van Ester Huijnen (55). Ze woont in een statig pand aan de Rotterdamse Schietbaanlaan. In de loop der tijd gaf ze haar woning een hele eigen signatuur. Door al het klussen krijgt ze ook telkens het gevoel dat ze op een nieuw plekje woont. ‘Voor inspiratie kijk ik vaak op Pinterest.’

Volledig scherm Ester Huijnen in haar geliefde woning. © Frank de Roo

Geweldsexplosie Coolsingel: meerdere agenten jaar na rellen nog ziek thuis

Precies een jaar geleden vond op de Rotterdamse Coolsingel een ongekende explosie van geweld plaats. Agenten die in het nauw kwamen en gericht moesten schieten om zichzelf te beschermen. Brandweermannen die moesten rennen voor hun leven. In dit verhaal wordt teruggeblikt op deze vreselijke avond en nacht. 'Mensen zagen een brandende politieauto als trofee’

Volledig scherm De Coolsingel veranderde een jaar geleden in een slagveld. © MediaTV

Frédérique Spigt doet Elvis Presley, dit keer met orkest

In de huid kruipen van haar idool Elvis: dat deed Frédérique Spigt al eerder. Maar nummers van Elvis Presley spelen met een compleet orkest? Dát is nieuw, voor Spigt. ,,En nu al een magische ervaring.” In dit verhaal blikt ze vooruit op dat bijzondere moment.

Volledig scherm Frédérique Spigt. © Arie Kievit

Deze mensen hebben psychische hulp nodig, maar zwerven vrij rond op straat

Een groeiende groep mensen, die een gevaar vormen voor zichzelf en de omgeving, kan niet terecht in de ggz-klinieken. Veel patiënten zwerven rond op straat. Zorghulpverleners luiden de noodklok over deze tikkende tijdbommen. ‘Dit gaat ten koste van de veiligheid van anderen.’

Volledig scherm De Mauritsweg, bij de Pauluskerk. De personen op de foto komen niet in dit verhaal voor. © Jan de Groen

Mantelzorgers in het zonnetje gezet met stroopwafels die over de datum zijn

Een stroopwafel waarvan de houdbaarheidsdatum is verstreken. Ellen van Agteren uit Oud-Beijerland is niet te spreken over het cadeautje dat zij van de gemeente kreeg omdat ze voor iemand zorgt. Onder mantelzorgers op het hele eiland klinkt gemor over het dit jaar wel héél karige pluimpje.

Volledig scherm Mantelzorger Ellen van Agteren uit Oud-Beijerland is niet te spreken over het cadeautje dat zij van de gemeente heeft gekregen. © Jeffrey Groeneweg

Dood van pakketbezorger schokte land, weduwe doorbreekt stilte

Zijn dood schokte het land: pakketbezorger Abdelmounaim Aghdour (42) werd begin dit jaar gemolesteerd bij een onbenullige ruzie over twee pakketjes en overleed anderhalve week later in het ziekenhuis. Voor het eerst doet zijn vrouw haar verhaal.

Volledig scherm Ghizlan met de PostNL-jas van haar overleden man. © Jan de Groen

Dochter overleed aan kanker, Ciska en Remco leefden op dankzij pleegzoon

Na het overlijden van hun dochter Meike was het gezin van Ciska en Remco van der Snee-Molenaar uit ’s-Gravendeel kapot. Maar na twee jaar rouwen vonden ze opnieuw het geluk als pleegouders van Dariusz. Hoewel het aantal beschikbare pleegouders landelijk al jaren afneemt, voelt het stel zich rijker dan ooit. Juist door hun hart en huis open te stellen voor een ander.

Volledig scherm Ciska en Remco van der Snee-Molenaar met hun pleegzoon Dariusz. © Arie Kievit

