Dit zijn onze meest bijzondere verhalen van de afgelopen week

'Voor mijn 35ste ben ik multimiljonair’

Na een leven vol schoolonvoldoendes, diefstal en beklemmende relaties, doet Dylan Klomp (22) alias Jack waar hij goed in is. Ook met zijn vierde album staat de rapper hoog in de hitlijsten. ‘In Dubai boekte ik de duurste hotelka­mers, dronk champagne als water en liep de deur van Louis Vuitton plat.’ Lees hier zijn bijzondere verhaal.

Volledig scherm Dylan Klomp alias rapper Jack: ‘Een gebroken hart is goed voor inspiratie.' © Jan de Groen

Leerlingen krijgen kookles: dan krijgen ze in elk geval wekelijks één warme maaltijd

Ze leren voor automonteur of zonnepaneleninstallateur, maar de studenten van Albeda krijgen nu ook kookles. Zo zorgt de Rotterdamse mbo ervoor dat zij in ieder geval een keer in de week een warme maaltijd hebben. De armoede onder mbo’ers is groot door de inflatie en energiecrisis. ‘Vitamines krijg ik wel binnen via pillen.’

Volledig scherm Leerlingen van het Startcollege van Albeda College krijgen kookles. Alles wat ze niet zelf opeten, gaat in bakjes mee naar huis © Arie Kievit

Heb je het al koud op de fiets? Deze mensen springen ‘gewoon’ het water in

Het gras knispert onder je voeten, de kou bijt in je wangen. Zelfs gehuld in een dikke winterjas, muts, sjaal en handschoenen is het rillen op de fiets. Maar er zijn Rotterdammers die juist nu de kleren uittrekken en tussen het ijs, in het water springen. ‘Hoe kouder hoe beter’.

Volledig scherm William de Ronde en Arjan Toorenburg zwemmen in de al gedeeltelijk bevroren Kralingse Plas. © Jan de Groen

Eigenaar supermarkt ‘doodziek’ van weer een overval: ‘Zelfs beveiliger aan deur helpt niet’

Met een beveiliger aan de deur dacht Olaf Bruinenberg de oplossing te hebben voor overvallen. Maar donderdagavond was zijn supermarkt aan de Groenezoom in Rotterdam-Vreewijk voor de vierde keer dit jaar de pineut. Drie mannen dwongen een kassière de inhoud van haar kassa af te geven. Ingrijpen kon de beveiliger niet: hij kreeg een mes op zijn keel.

Volledig scherm De MCD in Rotterdam aan de Groenezoom werd dit jaar vier keer overvallen. © Frank de Roo

Gerlinda helpt mensen in armoede: 'Mensen worden stiller naarmate het moeilijker wordt’

Mensen die de wasmachine niet meer draaien omdat er geen geld is voor wasmiddel, ouders die berekenen hoe lang je met één luier kan doen, het zijn verhalen die Gerlinda Robbertsen, die aan het roer staat van de stichting Goud van Noord in Rotterdam, regelmatig hoort. Met haar stichting worden wekelijks 180 huishoudens geholpen met hun boodschappen. Kwetsbaren worden geholpen aan een baan, een opleiding en mensen mogen weer durven te dromen. ‘Als de politiek mensen goed in de ogen aankijkt, dan weten ze op de Coolsingel dat ze nú keuzes moeten maken.’

Volledig scherm Gerlinda Robbertsen van stichting Goud van Noord. Op de foto is Linchy Isberta te zien. © Frank de Roo

Jos woont in 19de-eeuws stadspaleis: 'Mooi dat het niet is gemoderniseerd’

Deze week kijken we binnen in de woning van Jos Exler. In alle hoeken ademt het majestueuze herenhuis aan het Koningin Emmaplein fin de siècle. De krulrozetten aan de trapleuningen en de ornamenten aan de plafonds, het antieke kabinet, de sierlijke vazen en de kristallen kroonluchters roepen de sfeer op van een 19de-eeuwse roman. ‘Veel meubels zijn van mijn schoonouders. Ze komen tot hun recht, omdat het pand in de oorspronkelijke staat is gebleven. Zo mooi dat het niet is gemoderniseerd door projectontwikkelaars.’

Volledig scherm Jos Exler in het huis aan het Emmaplein in Rotterdam. © Frank de Roo

Jessica (32) is diep ongelukkig door extreme haaruitval: ‘Ik voel me onverzorgd’

‘Help mijn zus weer gelukkig worden’. Dat is de hartenkreet van Claudia Tanis-Van der Kolk. Haar zus Jessica van der Kolk heeft sinds zes jaar te maken met een aandoening die zorgt voor heftige haaruitval. Jessica gaat eronder gebukt. De kale plekken maken haar onzeker, diep ongelukkig zelfs. Maar een mooi haarwerk? Dat kost bakken met geld.

Volledig scherm Ondanks dat je het op het eerste gezicht niet ziet, heeft Jessica (links) heeft last van ernstige haaruitval. Zus Claudia (rechts) helpt haar een handje om een haarwerk te kunnen kopen. © Arie Kievit

