Dit zijn onze meest bijzondere verhalen van de afgelopen week

Govert-Jan (90) en Tannetje-Marie (95) wachten al acht maanden op invalidenplek

Wat fijn dat je als hoogbejaard echtpaar nog samen bent, zelfstandig woont en nog een autootje hebt dat je overal naartoe brengt. Alleen lopen wordt moeilijker, zeker na die gebroken heup. Een invalidenparkeerplaats dicht bij huis zou fijn zijn. Zo gepiept. Zou je denken. Maar het bureaucratische monster in Rotterdam ligt al acht maanden dwars.

Natuurgebied bij de stad eindelijk klaar: ‘Als je nergens koffie kunt drinken, komt er geen mens’

Wie houdt er ook zo van om de wandelschoenen aan te trekken en eropuit te gaan? Langs de Noordrand van Rotterdam ligt nu een natuur- en recreatiegebied van 400 hectare groot. Na twintig jaar is het klaar. Het is tijd om de polders te ontdekken, vindt boswachter Juriaan van Leeuwen. ,,Het is de mooiste plek van de stad.”

Anne en Pascalle zamelen bh’s in voor dames met een smalle beurs

Waar bespaar je als eerste op als de prijzen oplopen? Veel vrouwen cijferen zich weg voor boodschappen of nieuwe schoenen voor de kinderen. Een mooie bh zit er dan even niet in. Anne Dannijs (46) en Pascalle de Wit (30) hebben daar iets op bedacht.

Agente Allegonda werd 25 jaar geleden doodgeschoten

Wie kan zich nog moord op de 28-jarige Rotterdamse agente Allegonda herinneren: Bennie S. schoot haar in 1997 dood. Omdat die moord 25 jaar geleden plaatsvond, komt de straf voor het eerst in aanmerking voor herbeoordeling. De Nederlandse Politiebond wil dat de tot levenslang gestrafte S. nooit meer vrij komt. Allegonda’s ouders houden hun hart vast. ,,Dit is een donkere wolk aan onze horizon.”

Voorheen ging fik in wol van stadsschapen, maar daar bedacht Christien wat op

De 2500 natuurlijke grasmaaiers van schapenherder Martin Oosthoek leveren per jaar zo’n 5000 kilo wol op. Maar wat moet je ermee? Wol blijkt hier nauwelijks te slijten, dus gaat vaak de fik erin. Nogal zonde, dus nu heeft ontwerper Christien Meindertsma (42) er bijzondere producten van gemaakt. In dit verhaal lees je er alles over.

Moskee over Kökçü-gate: ‘Wij accepteren homo’s, maar hoeven ze niet aan te moedigen’

De weigering van Feyenoorder Orkun Kökçü om de OneLove-aanvoerdersband te dragen was het gesprek van de dag. Maar terwijl het halve land over hem valt, klinkt in het Turkse eethuis en in ’s lands grootste moskee in Rotterdam-Zuid alleen maar lof voor hem. ,,Wij accepteren homo’s, maar we hoeven ze niet aan te moedigen.”

Andrea volgde acht jaar lang dakloos meisje: ‘Armoede is niet iets om je voor te schamen’

Het levensverhaal van Dasani Coates is dramatisch. Ze groeit op in armoede, als dakloos meisje in het New Yorkse stadsdeel Brooklyn. En van dat verhaal kunnen we nog wel wat leren. Dat zegt Andrea Elliott, journalist van de New York Times, die het meisje acht jaar lang intensief volgde. Lees hier haar verhaal.

