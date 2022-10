Dit zijn onze meest bijzondere verhalen van de afgelopen week

ZondagochtendHeerlijk, weekend! Het is zondag, dus tijd om even bij te komen en rustig te genieten van de mooiste verhalen. Speciaal voor jou hebben we ze op een rijtje gezet. Pak er gerust een kopje koffie (en wat lekkers) bij, want wij denken dat jij deze verhalen écht even moet lezen.

Topdanseres Bonnie (48) verbeet dertig jaar de pijn: 'Het was gewoon een verslaving’

In haar wereld is ze een icoon: topdanseres Bonnie Doets (48). Na 30 jaar stopt ze bij dansinstituut Scapino Ballet. Een gesprek over de dunne lijn tussen discipline en onderdrukking, over doordansen met gebroken tenen en optreden in de grootste theaters: ,,Op het podium voel ik mij pas veilig.”

Dit landhuis aan zee staat te koop voor 6 miljoen euro

Heb je de erfenis van oma dus nog niet verpatst, een schilderij van Picasso dat stof staat te happen op zolder of een fikse bonus van je werkgever tegoed? Maar gewoon even wegdromen kan natuurlijk ook. In Rockanje staat sinds kort een paradijselijk landgoed te koop voor 6 miljoen euro. Hoe ziet dat eruit? Dat zie je hier.

Marokkaanse winkeliers vullen de Zwart Janstraat

Wie weleens in de Zwart Janstraat winkelt, is het vast al opgevallen. Nog niet zo lang geleden stonden hier veel winkels leeg. Dat is voorbij. Jonge Marokkaanse ondernemers nestelen zich tussen de oorspronkelijke zaken. ,,Mensen komen vanuit België, Denemarken en Frankrijk om een feestjurk bij ons te kopen.”

Clara en Sjaak zaten in crisis, maar zo hielden zij de moed erin

Wat een hartverwarmend verhaal!Wie kent Clara en Sjaak Sies niet? Zij weten als geen ander wat armoede is. Ondanks dat ze met veel pijn en moeite de eindjes aan elkaar moesten zien te knopen, trokken ze zich het leed van lotgenoten aan. Ze richtten de Voedselbank op en zijn sinds 2017 de drijvende krachten achter de Gaarkeuken Rotterdam. Hun bijzondere levensverhaal verschijnt binnenkort in boekvorm. ‘’Er zijn altijd lichtpuntjes.

Deze sterrenzaak verhuist naar nieuwe plek in hartje Rotterdam

De Rotterdamse topchef Fred Mustert (58) laat zich niet leiden door allerlei crises. Hij wil doorgroeien, en daarom verhuist zijn tweesterrenrestaurant Fred naar een gloednieuw pand met internationale allure op de begane grond van de Terraced Tower aan de Boompjes. ,,Zie alleen al die marmeren trap bij de hoofdingang.”

Museum is nog jaren dicht, maar Boijmans koopt wel ‘droomschilderij’

Het kan niemand de afgelopen week zijn ontgaan. Museum Boijmans Van Beuningen heeft de grootste aankoop in zijn geschiedenis gedaan. Een ‘droomschilderij’ van Miró voor 8 miljoen euro. Terwijl het museum tot 2029 dicht is vanwege een omvangrijke verbouwing. Hier lees je hoe dat zit.

Plan voor nieuwe stadsbrug krijgt veel kritiek, maar hier zijn ze wél blij

Het plan om een nieuwe Rotterdamse stadsbrug te bouwen, krijgt veel kritiek. Maar in de wijk Hillesluis klinkt vooral gejuich. Hafida Yafrah vindt eigenlijk maar één ding jammer aan de nieuwe brug: dat het nog zo lang duurt. ,,Want dit is écht goed nieuws voor de wijk. Dit is best een armoedige buurt. Zo’n brug kan verbinden, de verschillen in de stad kleiner maken.”

