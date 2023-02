Dit zijn onze meest bijzondere verhalen van de afgelopen week

zondagochtendHeerlijk, weekend! Het is zondag, dus tijd om even bij te komen en rustig te genieten van de mooiste verhalen. Speciaal voor jou hebben we ze op een rijtje gezet. Pak er gerust een kopje koffie (en wat lekkers) bij, want wij denken dat jij deze verhalen écht even moet lezen.

Ali (13) is binnen paar dagen dood als artsen zijn hersen­vlies­ont­ste­king niet opmerken

Als de 13-jarige Ali Muhammad in november 2022 met hoge koorts en vreselijke hoofd- en nekpijn op de Spoedeisende Hulp van het ziekenhuis belandt wordt gedacht aan een virus. Een paar dagen later is hij dood. Volgens zijn moeder Iram Naz had Ali een hersenvliesontsteking die niet is opgemerkt. ‘Hij kon nauwelijks praten, voelde constant een stekende pijn in zijn nek en achterhoofd. Zelfs huilen lukte niet meer.’ Lees hier haar aangrijpende verhaal.

Volledig scherm Iram Naz met een foto van haar overleden zoon Ali Muhammad. © Marco De Swart

In Rotterdam mag je duiven niet voeren, maar voor Aash maken ze een uitzondering

Aash Sital (32) is zelfverklaard duivenvrouwtje.Ze bevrijdt duiven, verstrikt geraakt in draden en ander afval, en lapt ze thuis weer op. Met een zak voer is ze dagelijks te vinden op dé hangplek van de duif: de Rotterdamse Binnenrotte. Daar is niet iedereen blij mee.

Volledig scherm Het duivenvrouwtje is dagelijks te vinden op de Rotterdamse Binnenrotte © Aash Sital

Na 4,5 jaar vermist te zijn, werd hondje Jill herenigd met haar baasje: ‘Geef nooit de hoop op’

Florus Wijsenbeek (78) durfde er al niet meer op te hopen. Bijna vijf jaar geleden verdween zijn geliefde Nova Scotia duck tolling retriever Jill toen hij op bezoek was bij zijn zoon en kleinkinderen in Rotterdam-Kralingen. Een intensieve zoekactie ten spijt: Jill leek van de aardbodem verdwenen. Maar vorige week gebeurde er een klein wonder: Jill werd, weliswaar in zwaar verwaarloosde toestand, teruggevonden. Wat is er met haar gebeurd?

Volledig scherm Florus Wijsenbeek heeft zijn hond Jill weer terug. © Frank de Roo

Mart Hoogkamer scoort met hit van Bassie en Adriaan

Ze zijn al jaren met pensioen en toch staan hun teksten ‘gewoon’ weer in de Top 40. Wat maakt het werk van Vlaardingse cultduo Bassie & Adriaan zo onverwoestbaar?

Volledig scherm Bassie en Adriaan. © ANP / ANP Kippa

Elke acht dagen wordt vrouw gedood, toch is Berte de enige aanklager die er fulltime mee bezig is

Elke acht dagen wordt in Nederland een vrouw om het leven gebracht. Vers in het geheugen staat de dodelijke schietpartij in Zwijndrecht, waarbij een ex en haar moeder werden beschoten. Het raakt Berte van Heemst (39) enorm. Zij is de enige officier van justitie in heel Nederland die zich fulltime met partnergeweld bezighoudt.‘Ik kan echt iets voor de slachtoffers betekenen.’

Volledig scherm Officier van Justitie Berte van Heemst. © Marco De Swart

Zijn vrouw en kinderen weer kunnen zien, al zijn het maar contouren - is hartenwens van Hein

De val van 15 meter hoogte die Hein Noortman in 2016 in een klimhal maakte, zou voor menigeen letterlijk een doodsmak hebben betekend. Als Hein naar boven, als Magere Hein terug op de grond... Het medisch wonder krabbelde op, maar werd en bleef blind. Een zwartkijker - figuurlijk dan - werd Hein echter niet, want aan levenslust en hoop geen gebrek.

Volledig scherm Hein Noortman thuis in Mijnsheerenland. © Jeffrey Groeneweg

Saad bouwt met Henri aan modelspoorbaan: de een is blind en de ander oefent Nederlands

Of hij nu elektriciteitsnoertjes aan elkaar knoopt of de rails legt: voor Henri Brendel (69) is er niets leuker dan aan zijn modelspoorbaan bouwen. Hoewel hij al twintig jaar blind is, geniet hij onverminderd van zijn hobby. Die hobby deelt hij met de 30-jarige Syrische vluchteling Saad Alkassoum, die tijdens het bouwen de Nederlandse taal oppikt.

Volledig scherm De blinde Henri Brendel en Syrische vluchteling Saad Alkassoum komen ééns per week samen om aan het treinspoor te bouwen. © Killian Lindenburg

Gemeente biedt acht miljoen euro, maar eigenaar denkt aan tenminste 32 miljoen voor Schiekadeblok

De gemeente biedt acht miljoen euro, maar eigenaar Luc Smits denkt aan tenminste 32 miljoen. De onderhandelingen over een cruciaal stukje grond in het Rotterdamse Schiekadeblok verlopen moeizaam, blijkt uit vertrouwelijke stukken in handen van deze krant.

Volledig scherm © Jan de Groen

