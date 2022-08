Dit zijn onze meest bijzondere verhalen van de afgelopen week

ZONDAGOCHTENDHeerlijk, weekend! Het is zondagochtend, dus tijd om even bij te komen en rustig te genieten van de mooiste verhalen. Speciaal voor jou hebben we ze op een rijtje gezet. Pak er gerust een kopje koffie (en wat lekkers) bij, want wij denken dat jij deze verhalen écht even moet lezen.

Uitvinder heeft dé oplossing voor de wespenoverlast

Zijn jullie ook zo klaar met wespen? Insectenverdelgers maken deze zomer overuren en we doen alles om die rondzwermende beestjes van ons lijf te houden. De enige goede wesp is een dode wesp, lijkt het. Zelfs de plantenspuit om ze te verjagen, is niet echt diervriendelijk. Uitvinder Lex Burki heeft dé oplossing, waarvan ook deskundigen onder de indruk zijn.

Volledig scherm Lex Burki demonstreert de wexit, een diervriendelijke manier om wespen uit je buurt te houden. © Frank de Roo

Gepeste Henk at zijn boterhammen het liefst op de wc

Met zijn meer dan twee meter lengte en slechts 65 kilo ging Henk Pieterse als 15-jarige door een hel op school. Hij werd een ‘skelet’ genoemd, uitgemaakt voor spaghettisliert, en at daarom zijn lunch het liefste op de wc. Basketbal veranderde zijn leven, en tijdens clinics probeert hij de jeugd te leren hoe schadelijk pesten kan zijn.

Adrie vond pas op late leeftijd haar roeping: ‘De dood hoort bij het leven’

Ze behoort niet tot het morrende gedeelte van de goegemeente dat zuchtend en kreunend naar zijn pensioen snakt. Adrie Kegel is een lichtend voorbeeld van een 60-plusser die op latere leeftijd haar roeping vond als uitvaartbegeleider. Lees hier haar bijzondere verhaal.

Volledig scherm Adrie Kegel vond haar roeping. © Jeffrey Groeneweg

Zo is het om grootste schip ter wereld haven binnen te loodsen

Het grootste containerschip ter wereld inparkeren? Geen probleem voor Sebastiaan Weisman (45) . De loods zorgde er vanavond voor dat de Ever Alot - onder grote publieke belangstelling - veilig in de Amazonehaven aankwam. ,,Varen met zo’n schip is als rijden in de stad in een auto zonder remmen.”

Volledig scherm De Ever Alot komt aan in de haven van Rotterdam. © ANP

‘De natuur is machtig, die komt er weer bovenop’

De verzengende duinbrand die dinsdag bij Ouddorp zo’n acht hectare natuurgebied van De Punt in de as legde, doet niet alleen de lokale bevolking pijn. Ook de recreanten en vakantievierders in de Zuid-Hollandse badplaats zijn ontdaan door de troosteloze aanblik van de afgefikte bomen en struiken. Toch is er ook optimisme. ,,De natuur is zo machtig: over twee jaar is het hier weer groen.”

Volledig scherm De zussen Monika en Petra Wieschalla (rechts) aanschouwen ontdaan het zwartgeblakerde duingebied. © AD

Voor een prikkie kopen jongeren een balletjespistool, maar zo onschuldig is dat niet

Je kunt de goedkoopste al voor iets meer dan een tientje aanschaffen. Balletjespistolen die als ‘speelgoedgeweer’ worden verkocht, maar tot gevaarlijke situaties kunnen leiden. Want als de politie op camerabeelden jongeren met een wapen zien, gaan ze er zwaarbewapend op af.

Volledig scherm De politie heeft op de Beijerlandselaan in Rotterdam-Zuid meerdere speelgoedwapens in beslaggenomen. © Politie Feijenoord

Op 150 meter hoogte liep koorddanser Jaan over de Nieuwe Maas: ‘Ik zag en hóórde de hele stad’

De meeste mensen moeten er niet aan denken. Maar Jaan Roose (30) doet het. In 49 minuten tijd loopt hij in hartje Rotterdam van 149 meter hoge De Rotterdam op de zuidoever, naar de nóg hogere Zalmhaventoren op de noordoever. Maar liefst 625 meter lang, op een koord van slechts twee centimeter breed. 'Het was mentaal echt een uitdaging.’

Volledig scherm Jaan Roose net na aankomst op de Zalmhaventoren. © Red Bull / Jarno Schurgers

