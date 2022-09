Dit zijn onze meest bijzondere verhalen van de afgelopen week

ZondagochtendHeerlijk, weekend! Het is zondag, dus tijd om even bij te komen en rustig te genieten van de mooiste verhalen. Speciaal voor jou hebben we ze op een rijtje gezet. Pak er gerust een kopje koffie (en wat lekkers) bij, want wij denken dat jij deze verhalen écht even moet lezen.

Doordeweeks werkt Brian (31) in de haven, in het weekend is hij dj op Ibiza

Brian Kamies (31) uit Hellevoetsluis is het levende voorbeeld dat doorzettingsvermogen veel belangrijker is dan toevallig goed kunnen leren. Vroeger wist hij niet hoe snel hij de schoolbanken uit moest rennen. Nu staat hij aan de vooravond van mogelijk zijn grote internationale doorbraak als dj. Doordeweeks werkt hij in haven en in het weekend is hij op Ibiza te vinden achter de draaitafels. ‘Ik kan alles kopen wat ik wil. Ik ben prima op m’n pootjes terechtgekomen.’

Volledig scherm Brian Kamies achter de draaitafels. © Jeffrey Groeneweg

‘Het is een mensenleven'

Een barbecue eindigde in een gruwelijk drama. Het truckdrama in Zuidzijde heeft een diepe wond geslagen in het kleine buurtschap. In totaal kwamen zeven mensen om. Ook Karolina, het ongeboren kind van Diana (28) en Pieter-Joost (41). Dagenlang hoorde ze niet bij bij het officiële dodental. En dat stoorde veel mensen, onder wie burgemeester Charlie Aptroot.

Volledig scherm Bloemen op een tijdelijke gedenkplek die is ingericht voor de slachtoffers van het dodelijke ongeluk in de buurtschap Zuidzijde. © ANP

Arno Koot (62) ging naar buurtfeest in plaats van opening padelbanen, met een fatale afloop

Arno Koot miste zaterdag de opening van de nieuwe padelbanen bij TOGB om naar een barbecue in Zuidzijde te gaan, met uiteindelijk fatale afloop. Bij de club uit Berkel en Rodenrijs heerst verslagenheid na de plotse dood van de 62-jarige scheidsrechter en oud-bestuurder. ,,Dit sloeg in. Arno is een echte Berkelaar.”

Volledig scherm De ravage na het ongeluk in Zuidzijde. Inzet: Arno Koot. © ANP/TOGB/Fotobewerking

Kritiek op Aboutaleb, die voor derde keer dit jaar dienstreis maakt

Colombia, Panama, Costa Rica, Vietnam. De Rotterdamse burgemeester Aboutaleb is weer op dienstreis. Tot ergernis van de Rotterdamse politiek. Zij vinden dat Aboutaleb wel wat vaker in Rotterdam mag zijn. ,,Een reis kan nuttig zijn, maar dit is wel erg veel. Hij mist opnieuw vergaderingen.’’

Volledig scherm Burgemeester Ahmed Aboutaleb in Jakarta. © privebeeld

Chris weet wanneer het mooi is geweest: 'Ik wil niet dement worden’

De dood. Het is geen onderwerp waar we dagelijks bij stil staan of vaak makkelijk over praten. Chris Zijdeveld is 77 jaar strijdt ervoor om het moment van zijn eigen overlijden te bepalen. ,,Ik ben een vrolijk mens en ik wil nog een poosje mee, maar ik heb niet het eeuwige leven.’’

Volledig scherm Chris Zijdeveld vindt dat niemand zijn leven mag rekken. © Frank de Roo

Gameverslaafde vader beticht van seksueel misbruik stiefdochters én zoon

Heeft een 34-jarige vader uit Krimpen aan den IJssel zijn twee stiefdochters én eigen zoontje seksueel misbruikt? Of zijn de beschuldigingen van vergaande ontucht ‘een leugen’, ‘grote onzin’ en een ‘complot om hem uit huis te krijgen,’ zoals verdachte R. P. beweert?

Ooit droeg Karien (60) korte rokjes en make-up: ‘Nu is alleen mijn ondergoed tiptop in orde’

Ze zocht naar een strapless bh voor onder haar trouwjurk. Tevergeefs. Nu verkoopt Karien van Baal (60) zelf lingerie. Van elke vrouw die haar winkel binnenstapt, weet ze meteen de cup-maat. ,,Ook al draagt ze een dikke winterjas.”

Volledig scherm Karien van Baal bij haar lingeriezaak in Kralingen. © Arie Kievit

