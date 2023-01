Dit zijn onze meest bijzondere verhalen van de afgelopen week

ZondagochtendHeerlijk, weekend! Het is zondag, dus tijd om even bij te komen en rustig te genieten van de mooiste verhalen. Speciaal voor jou hebben we ze op een rijtje gezet. Pak er gerust een kopje koffie (en wat lekkers) bij, want wij denken dat jij deze verhalen écht even moet lezen.

Per toeval kreeg Rotterdamse Malak (13) hoofdrol in nieuwe film: ‘Ze had iets ongrijpbaars’

Malak Fatih (13) uit Rotterdam wil ‘hééél graag beroemd’ worden. Ze is hard op weg, want ‘per toeval’ speelt ze de hoofdrol in een film die zondag op tv te zien is. Een flatgebouw in Rotterdam-Zuid staat op de nominatie om gesloopt te worden, omdat een projectontwikkelaar er luxe appartementen wil neerzetten. De hoofdpersoon in de film - superheld Romaissa, gespeeld door Malak - wil daar een stokje voor steken.

Volledig scherm Malak Fatih (13) speelde de hoofdrol in de film Romaissa - de superheld uit Rotterdam. © Frank de Roo

Bedrijf in luxe juwelen en exclusieve horloges komt naar Rotterdam

Gassan Diamonds, de beroemde diamantair uit Amsterdam, komt naar Rotterdam. Begin maart gaat de winkel aan de Meent open. Het wordt het eerste verkooppunt in Nederland buiten de hoofdstad. De tijd is er rijp voor, vindt het 77-jaar oude familiebedrijf in diamanten, luxe juwelen en exclusieve horloges. ‘Rotterdam voelt als een thuiswedstrijd.’

Volledig scherm President-directeur Benno Leeser (67) van Gassan Diamonds is dolblij dat hij binnenkort de eerste Gassan-winkel in Rotterdam opent. © Dingena Mol

Hoe dit rustige dorp in één klap groot nieuws werd: ‘Denk dat we levens hebben gered’

Ineens zijn ze het middelpunt van de wereld. In Bergschenhoek, pal boven Rotterdam, duikt in januari 2021 voor het eerst in Nederland een besmettelijke, Britse coronavariant op. Niemand die weet hoe dat gaat uitpakken. Tienduizenden inwoners moeten zich melden voor onderzoek, kinderen van 2 jaar oud al. Zelfs topmodel Doutzen Kroes bemoeit zich er tegenaan. Een reconstructie van twee hectische maanden in een anders zo rustig plaatsje.

Volledig scherm Viroloog Marion Koopmans (L) van Erasmus MC en arts infectieziektebestrijding Ewout Fanoy van GGD Rotterdam-Rijnmond tijdens een persconferentie. © ANP / ANP

‘Je komt niet snel van hem af’

Nog maar net terug uit Oekraïne, waar Sander de Kramer (49) tienduizend gaskachels afleverde, denkt de wereldverbeteraar alweer na over zijn volgende goede doel. Wie is toch die Rotterdammer, die naast zijn welzijnswerk nu weer opdraaft in Wie is de Mol? Profiel van een mensenmens. ,,Als hij iets in zijn hoofd heeft, dan gaat het gebeuren ook.”

Volledig scherm Sander de Kramer. © Sanne Donders

Wendy begon een bedrijf rond haar alpaca’s: ‘Mensen komen van heinde en verre’

Zijn ze niet superschattig? Het gedoe met de zitmaaier beu, stapte Wendy Littel over op alpaca’s om het gras in het weiland bij haar huis kort te houden. De dieren trokken zoveel bekijks dat ze besloot een bedrijfje op te zetten. AlpaCasa biedt een meet, greet & feed, maar logeren naast de wollige berglama’s kan ook. Hier lees je er alles over.

Volledig scherm Wendy Littel wordt besnuffeld door Bloem, de nieuwste aanwinst van een half jaar oud. Guus, Joop, Ted en Freek zijn al wat ouder. © Frank de Roo

Zus rouwt om verongelukte wingsuit-vlieger Jarno (44): ‘Heb zoveel gehuild, m’n tranen zijn op’

Hun held maakte woensdag zijn allerlaatste sprong. Wingsuit-springer Jarno Cordia (44), in 2021 nog wereldkampioen, werd dood gevonden onderaan de rotsen van springpunt High La Mousse in het Zwitserse Lauterbrunnen. Familie en skydive-vrienden zijn ontroostbaar. ‘Hij is gestorven in het harnas.’

Volledig scherm Jarno Cordia © Liesbeth Cordia

Dick (77) had een miljoen op de bank, maar nu is alles op

Dick van Stralen (77) opende de ene na de andere kroeg en werd tweemaal Nederlands Kampioen bier tappen. Maar achter de zakelijke successen schuilt ook veel persoonlijk leed. ‘Ze zat alleen maar achter mijn geld aan.’

Volledig scherm Horeca-uitbater Dick van Stralen, die ooit de gelijknamige eettent in Kralingen runde, vond zijn geluk in Portugal. Volgend jaar gaat hij met pensioen. © Frank de Roo

Verre reis, nieuw huis of verlost van belastingdienst: voor deze mensen is 2023 nú al een topjaar

Wat brengt het nieuwe jaar ons? Een verre reis, trouwen met je grote liefde, verhuizen of een baan waar je wél gelukkig van wordt? Voor onze lezers is 2023 niet zomaar een nieuw jaar, maar een belofte voor een nieuwe toekomst. ‘Ik kan nu eindelijk gaan leven.’

Volledig scherm Sabina Noordergraaf en haar verloofde Elroy. Ze gaan na 18 jaar eindelijk trouwen. © Arie Kievit

Aardappelen met ‘stomme woordgrapjes’ blijken hit als cadeau: ‘Iedereen vond het hilarisch’

Een bloemetje, een kaartje of bonbons: allemaal afgezaagd. Wie echt een uniek cadeau wil, stuurt een aardappel. Gepersonaliseerd en in een doos. Met het bedrijf de Pieperpost maakt het Rotterdamse stel Eveline Grondel (23) en Fanar Al-Obaidy (30) van de oer-Hollandse groente een bijzonder hebbeding. ‘Iemand vroeg z’n geliefde ten huwelijk met een pieper. Zó schattig!’

Volledig scherm Het stel achter de Pieperpost Fanar Al-Obaidy en Eveline Grondel. © Frank de Roo

